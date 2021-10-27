Soylu: Türkiye’nin gücünü gördüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçi hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından geri adım atmak zorunda kaldıklarını belirterek, büyükelçilerin de o ülkelerin de Türkiye’nin gücünü gördüğünü söyledi.

Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, oluşturulmak istenen küresel baskıyı izlediklerini, farklı operasyonlarla Türkiye’nin bir cendereye sokulmak istendiğini savundu. 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından geri adım atmasını değerlediren Soylu, şunları söyledi:

“Muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye, ‘haddinizi bilin’ deselerdi, bu denebilirdi. Bizim ülkemizin iç işlerine karışmak kimin haddine. Onlar geri adım atmak zorunda kaldılar, Türkiye’nin gücünü o 10 büyükelçi de o ülkeler de bir vesileyle görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz, döviz kurlarına da yönettirmeyiz, Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler. Kararı da milletin iradesi verir.” Soylu, muhtarlarla ilgili yeni düzenlemeleri işaret ederek, şöyle dedi: “Düzenleme çalışmamızda yeni adımlarımız var. Bunlardan bir tanesi muhtarlarımıza bir aylık yıllık izin hakkı. Bunlarla ilgili federasyonlarla, konfederasyonlarla, muhtarlarla görüşüldü. Meclis’e gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çalışın talimatı var. Nüfusu çok yüksek olanlardan başlayıp, nüfus müdürlük hizmetlerimizi muhtarlık ofisine getireceğiz. Nüfus idarelerine gittiğinizde oradaki ‘Kiosk’ cihazlarını görüyorsunuz. Onları modernleştirdik, yerine yeni ‘Kiosk’lar yapıyoruz.

Nüfus idaresine gitmeye ihtiyacı kalmayacak. O ‘Kiosk’ üzerinden nüfus cüzdanı müracaatı da yapabilecek, her türlü adres değişimini gerçekleştirebilecek. Ben onlara yeni nüfus şefleri diyorum. Büyük muhtarlıklarımıza da onları kuracağız.”