Soylu: Uyuşturucu bataklığını kurutuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminerde yaptığı konuşmasında uyuşturucu ile mücadeleye değindi.

Soylu, “Uyuşturucu satıcısı kenarda, köşede bir yerde bekleyecek ve çocuğa buna alıştıracak, içirecek daha sonra da kendine eleman yapacak. Torbacı olacak. Biz de devlet olarak bunu izleyeceğiz, elimizden bir şey gelmiyor diyeceğiz. Tekrar söylüyorum, uyuşturucu satıcısını okulların önünde gören polisimiz gereğini yapsın. Ayaklarını kırsın” dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘En İyi narkotik Polisi Anne’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile 39 ilçeden gelen anneler katıldı.

avuz Bingöl tarafından desteklenen Emniyet korosu söylediği türkülerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Seminerde uyuşturucu kullanan çocukların davranışları ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verildi.

“UYUŞTURUCU BATAKLIĞINI KURUTUYORUZ”

Seminerde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Buradan söylüyorum ‘okulların önünde uyuşturucu satıcısını gören polis varsa ayaklarını kırsın’ dedim. Kıyamet koptu. ‘Bir içişleri bakanı kendi polisini suça teşvik eder mi?’ dediler. O gün Türkiye’de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941’di. Şimdi 270’e düştü. Uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Bazen sokaklarda mahallelerde ‘Ya burada birileri uyuşturucu satıyor. Polis bunları görmüyor mu?’ diyorlar. Biz onları görüyoruz. Hemen içeriye girip çıkmasını engellemek için bazen 6 ay, bazen bir yıl projeli operasyonlar yapıyoruz. İçlerine adam sızdırıyoruz. Hakimin, savcının bilgisi dahilinde içlerine adam sokuyoruz. Bilgileri ve delilleri elde ediyoruz. Biz sadece oradaki sineği değil, oranın bataklığını kurutabilmek için oranın yapısını tamamen ele geçirmeye çalışıyoruz” dedi.