Soylu: Zombi gibi insanlar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye değindi ve gençleri korumak için devletin harekete geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; (Uyuşturucuyla mücadele) Zombi gibi insanlar vardı. Batı’da Avrupa’da bunlar normal şeyler olabilir ama biz Müslüman bir ülkeyiz. Aile hayatına değer veren bir ülkeyiz. Biz kendimizi dünyayla kıyaslamamalıyız diye hep kabul ederim.

Bizim için en önemli proje narkolog projesi oldu.

Biz başka bir şey daha yaptık Dünyada benzeri olan ama etkili olmayan, illerde kanalizasyonlardan atık maddesi aldık. Orada neyin, nasıl kullanıldığı; alıyoruz önceki yıllarda kıyaslarak hangi maddede ir artış var bütün bunları ortaya koyduk. İzlemeye başladık.

Bu Türkiye’de hiç yoktu. Yaklaşık illerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle izlemeye başladık. Türkiye’nin bütün ilçelerinde uyuşturucu riski nedir? En fazla uyuşturucu riski ilçesi hangisidir? Atık maddelerle, ihbarlarla, yakalamalarla, ölümlerle… Bunu sadece kendimiz ölçmüyoruz, İl Emniyet Müdürlerine, İlçe Emniyet Müdürlerine, Valilere, Kaymakamlara gönderiyoruz. Bütün bu raporları tek tek inceliyorlar.

Şu ana kadar yakaladığımız eroin miktarı 7-7.5 ton. Eroin yakalamaları geçen yıldan daha fazla bu yıl da Akdeniz’de olmaya başladı. Türkiye’de rotaları daha çok Güney’e doğru aktardı.