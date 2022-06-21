Soylu’dan AFAD’ın yolladığı alarmla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün AFAD’ın yolladığı alarmla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Dijital Hizmetler Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, “Geçen günlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) bir alarm geldi. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüklerince Ankara’da bir otelde düzenlenen “Dijital Hizmetler Lansmanı/e-Genel Kurul e-Yönetim Kurulu e- Alındı Belgesi” toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonu’nu başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Bakan Soylu, Türkiye’nin bir dijitalleşme sürecinden geçtiğini söyledi.

Soylu, “Türkiye, kendi etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya örnek olabilecek şekilde dijital alt yapısını en güçlü şekilde kurabilme kabiliyetini ortaya koyuyor. Türkiye bu koşuyor. Benzerlerine göre çok daha güçlü bir oranda koşuyor. Bu alandaki rekabetten korkmuyor ve çekinmiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinin 623’ünü e-Devlet ile ilişkilendirdiklerini belirten Bakan Soylu, “657 hizmetimizin 623’ü şu anda e-Devlet’ten alınabilme kabiliyetine sahip. Bu bizim için gurur duyulabilecek bir başarı. 15 Temmuz’dan sonra 3 bin 214 belge isteniyordu bakanlığımızdan. Vatandaşımızın nüfustan diğer tüm hizmetlerine kadar. Biz bu 3 bin 214 belgenin 2 bin 574’ünü artık istemiyoruz” diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Devlet eğer yaptığı hizmetlerde özel sektörün memnuniyet odaklı hizmet anlayışının gerisinde kalırsa itibar kaybeder. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bizim özel sektörün alt yapısını güçlendirici ama özel sektör kadar, bazen daha da iyi vatandaş memnuniyet odaklı bir hizmet üretme zorunluluğumuz var. Bunu yapmak zorundayız. Devletin itibarını ve vatandaşın verdiği verginin karşılığını devletin kendisine yaptığı hizmette verebilmesi için yapmamız lazım.”

“KRİTİK ZAMANLARDAN GÖNDERİLİR”

“E-Belediye projesini ayağa kaldırdık. Birçok modül ortaya koyduk. Belediyelerin farklı yerlere yılda en az yaklaşık 3 milyar para ödemesinin önüne geçtik, geçiyoruz. Bu yıl 500 belediyenin e-Belediye sistemini tamamen bitiriyoruz” diyerek e-Belediye sisteminin önemine dikkati çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ hakkında şunları söyledi:

“Geçen günlerde AFAD’dan bir alarm geldi. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır. Biz öyle bir sistem kurduk ki o alarmı Çankaya ilçesinin bir mahallesine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Belirli kişilere gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Çünkü yürümeyeceği düşünülen bir sistemi, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ni Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nin (MERNİS) altında hayata geçirdik. O sisteme operatörlerden mesaj gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Yani dijital alt yapımızı önemli bir noktaya taşıdığımızı ifade etmek istiyorum.”