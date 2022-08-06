Soylu’dan Akşener’e yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine yönelik bir video yayınladı.

Bakan Soylu paylaşımında, “Dinazorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki ‘uyuşturucu’ polemiği süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Akşener’i hedef aldı.

Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener’e, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.

Soylu paylaşımına Kahkaha emojisi ile “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.

Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan “Dinozorlar” isimli videosu tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor.

Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.