Soylu’dan Halk TV’ye tepki: Kana susamış vampirler

Halk TV yayınında kendisiyle ilgili kullanılan ifadelere sert tepki gösteren Bakan Soylu, “Kana susamış vampirler. Elinizden geleni ardınıza koymayın” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV yayınında kendisiyle ilgili kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, “İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş.

Kana susamış vampirler… Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı’nın ve Soros’un Operasyon Çocukları… Elinizden geleni ardınıza koymayın.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞILAN SÖZLER

Halk TV’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik ifadeler tepki çekti. Hukukçu Turgut Kazan’ın İBB Başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Yargıtay’ın selam duracağını, inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerine Programın moderatörü Şirin Payzın, “Bir anda Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde” dedi.

Payzın, sözlerinin ardından RTÜK’e seslenerek şunları söyledi:

“Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK’e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu’ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın.”