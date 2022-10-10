Soylu’dan HDP’ye: Aymaklık, utanmazlık, ahlaksızlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın iddialarına sert bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’lilerin iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Soylu paylaşımında, ”Bebek katili Apo için yürümek ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

HDP’li Buldan’ın, Iğdır Milletvekili Habip Eksik’e ilişkin iddialarını yalanladı.

Soylu, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” dedi.