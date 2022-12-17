Soylu’dan İmamoğlu’na: Tarihin en başarısız belediye başkanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun tarihin en kötü belediye başkanı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak, “Kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok. kendisini kimle kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan ile kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul’un tarihinin en başarılı belediye başkanıydı, kıyaslayan da tarihin en başarısız belediye başkanı” dedi.

Mardin’de temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Merkez Artuklu ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. Soylu, Türkiye’nin başka bir yolculuğa çıktığını, artık 100 yıllık planlar yapan büyük bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesini, bilgisini, fırsatını ve dünya liderliğini kaçırmak istemediklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

“Tam 20 yıldır bunun mücadelesini verdi. Ona kumpas kurdular. Ona tezgah kurdular Amerika’dan, Avrupa’dan parmak salladılar, hedef gösterdiler. Hiçbir büyükelçiyle masaya oturmadı. ‘Ben sadece milletin önünde ve Allah’ın önünde eğilirim’ dedi. Ve buna yolculuğa devam etti. Ilısu Barajı, Yusufeli Barajı ve diğer barajları da sadece bir eser yapmak niyetiyle değil, enerjide, sanayide, teknolojide tam bağımsız bir ülke olabilmesi için bir gayreti ortaya koydu. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değildir. Bunu bilmenizi isterim. Eğer Şam’da Bağdat’ta, Erbil’de, Libya’da, Yemen’de, Afganistan’da ve Pakistan’da huzur gelecekse ve bunlar Amerika’nın ve Avrupa’nın baskısından kurtulacaksa vallahi de bu topraklar sağlayacak billahi de bu millet sağlayacak.”

Soylu, şöyle devam etti:

“Diyorlar ki Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu var. Ya sizin tartınız, ne tartınız. Birine Ankara Büyükşehir belediye başkanlığını vermişler. Bir tane eser söylesinler, küçükken öyle söylerlerdi, şu küçük dişimi kırayım. Birine İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını vermişler. Kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok. kendisini kimle kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan ile kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul’un tarihinin en başarılı belediye başkanıydı, kıyaslayan da tarihin en başarısız belediye başkanı. Öbürü kim, Kılıçdaroğlu. 3 tane koyun versen kaybeder, bir daha da bulamaz. Hepimizin başını da belaya sokar. Onun kaybetmeyeceği bir tek yer var. Ankara’daki büyükelçiliklerin adresini kaybetmez. Onları biliyordur, avucuna yazmıştır çünkü.”