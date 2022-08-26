Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Derdi kaos, anarşizm

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İçişleri Bakanı Soylu’dan tepki yükseldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara Bakan Soylu’dan yanıt geldi. Soylu, Kılıçdaroğlu için ’27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet.’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun derdinin seçim ve demokrasi değil, kaos ve anarşizm olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları söyledi; Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; Valileri, savcıları, hakimleri tehdit et…

Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük Yargılanacaksınız.” tehdidi… Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm.

27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet.

Eski Türkiye’de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye.