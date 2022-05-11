Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB’nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elçilerin ve HDPKK’nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB’nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.