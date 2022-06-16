Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Ödünüz kopuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DBP’li vekil Salihe Aydeniz’in polise yumruk atmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. DBP’li vekil Salihe Aydeniz’in polise yumruk atmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını eleştiren Bakan Soylu, ‘Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor’ dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in polise tokat atmasıyla ilgili soruya, “Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak saldırmak doğru değildir. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Kabul etmiyoruz” demişti.