Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Yapılmışı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Kadının hakkını savunan bir kadın polis olacak’ sözlerine cevap veren Bakan Soylu ‘Yapılmışı var’ notuyla bir video paylaştı. Soylu’nun paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği seçime 18 gün kaldı. Seçim tarihi yaklaşırken siyasette hararetli tartışmalar da günden güne artıyor. Zaman zaman ise siyasi birbirlerine göndermelerle yükleniyor.

BAKAN SOYLU KILIÇDAROĞLU’NU Tİ’YE ALDI

AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 1. Sıradan aday gösterdiği İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kez bir vaadi üzerinden ti’ye aldı.

“YAPILMIŞI VAR”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıllarda partisinin grup toplantısında yaptığı bir konuşmada “Kadınların hakkını kadın polisler koruyacak” sözlerine sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile cevap veren Soylu, paylaşımına “Yapılmışı var” notunu düştü.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Bakan Soylu’nun bu göndermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.