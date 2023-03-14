Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Antakya’da mezarlıklardaki Türk bayraklarının kaldırıldığı yönündeki iddiasına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay’da açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Antakya ziyaretiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu bu şehri ziyaret etti, başımızın üstünde. Ama her gelindiğinde bir yalan söylemek, bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymasını yanlış buluyorum. Arkadaşlarımız işin başından itibaren buradalar.” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da mezarlıklardan Türk bayrağının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah bunun hesabını sorar.” dedi.

“TAKTIRANLAR BİZİM ARKADAŞLARIMIZ”

Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık belediyenin flamaları ile donatılıyorsa bu ayıptır. Ay yıldızı bayrağı kaldıran da oradaki belediyenin görevlileri, taktıranlar da bizim arkadaşlarımız.” ifadelerrini kullandı.

“SİYASETİN YERİ DEĞİL”

“Gelip bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var.” diyen Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun bu insanların moral ve motivasyonun artıracak açıklamalar yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Başkasını karalamaya yönelik adım atmayacak bir dönemdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak yeri değildir.” şeklinde konuştu.