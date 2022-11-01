Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Her gün Türkiye’yi yalanlarla karartmaya çalışıyor.” dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

Yıllardan beri siyaseti yalan üzerine kurmuş bir genel başkan ile karşı karşıyayız.

İstanbul’da Mersin’de Adana’da belediyelere terörist yerleştirdiler. Bütün bunları örtmek için başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içinde… Bu ayıptır..

Ana muhalefet partisi başkanı istihbarat oyununa düşmektedir. Bunu bilerek yapmaktadır. Amacı gündem değiştirmek, problemi Türkiye Yüzyılı…