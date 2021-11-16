Soylu’dan Moğolistan ile kritik temas

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’yi ziyaret eden Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ile görüştü.

Bakan Soylu, Gürsed’i bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Saikhanbayar Gursed arasında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında ikili ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Gursed tarafından Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 9. Dönem Protokolü imzalandı.