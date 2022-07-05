Soylu’dan muhalefete: Hata edersiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da ‘6. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda çarpıcı mesajlar verdi. ‘Muhalefeti uyarmak istiyorum’ diyen Soylu, ‘Terör örgütlerinin devlet karşıtı pozisyonlarını muhalefet olmakla karıştırmakla hata edersiniz’ dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle; Bu süreçlerin belki de Nirvanası, en önemli zaman dilimi 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’un arkasında olanlar hala arkasında olmaya devam etmektedirler. 15 Temmuz, büyükelçiliklerle bu ülkenin medeniyet değerlerini altüst etmek için cinsiyetsizleştirme politikalarıyla ortaya çıkmaktadır. Bazen ekonomik saldırılarla bazen siyasal sıkıştırmalarla karşımıza çıkıyor. Türkiye çok önemli bir işi başarmıştır. Bu ülke göründüğünden büyük bir ülkedir.

1950-1960 arası Türkiye bir sıçrama yaşamak istemiştir. 1980’e giderken bize öyle bir çelme takmışlardır ki… Kafamızı kaldıramayacak bir hale bizi getirmişlerdir. Psikolojik harekatları kendileri yapmazlar, yaptırırlar. Bunların her biri korkutma üzerinedir. 28 Şubat’ta ilçe başkanıydım. Gaziosmanpaşa’da bir camimiz var merkezde. Arkasında kamu bürokrasisinin cuma namazına geldikleri, yer bulmakta da zorlanılan bir yerdeydi. 28 Şubat oldu, cuma namazına gittik. Her hafta yer bulmakta zorlandığımız yer boştu.

15 Temmuz’u düşünürken 27 Nisan’ı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ürkütmeye çalıştıkları bir millet, kendilerini ürkütmeye çalışanları korkutarak, dünyaya mesaj vererek büyük bir sonuç almıştır. Kimse böyle bir sonucu beklemezdi. Herkes ertesi sabahın hesabını yapıyordu. Çok zorluklarla karşılaştık. Merkezi neresidir? Amerika. 170 ülkeye yayılabilmek, misyonerlik yapabilmek… Böyle bir şey mümkün değildir. Dünyanın efendileri bu kararı vermedikten sonra bunu sağlayabilmek de mümkün değildir.

“15 TEMMUZ BU BÜYÜK KURGUYU ALTÜST ETMİŞTİR”

PKK’nın yaptığı nedir? 40 yıldır PKK terör örgütü bugün PYD’siyle birlikte bir tek öneri ortaya koymaktadır. FETÖ aynı ifsat içerisinde. PKK da öyle. DEAŞ’ı kim icat etti? DEAŞ, Rakka’ya hakimdi. PKK, Rakka’ya yürüdü, tek kurşun atılmadan DEAŞ Rakka’yı bıraktı. Peki O DEAŞ’lılar nereye gitti? PKK da DEAŞ da FETÖ de aynı patronajın elemanlarıdır. 15 Temmuz bu ülkenin sadece değerlerini değil aynı zamanda dünyada kurulan bu büyük kurguyu altüst etmiştir.

Bugünkü Türkiye son 300 yılın en güçlü dönemindedir. Biz Batı’yı, Avrupa’yı ve Amerika’yı ilk kez bu kadar vizyonsuz bir durumda yakaladık. Son 300 yıldır ilk kez… Ortaokuldaydım, bayram tebriği sattığımızda gidip Adnan Menderes’in bir tebriğini aldım. O kartları satarken yaşlı bir kadın geldi, Adnan Menderes’in resmine bakıp ‘sahip çıkamadık’ diye ağladı. Kayıplarımız oldu, vesayetin çektirdikleri ve maliyetleri oldu ama 15 Temmuz’da geleceğimizi, dünyada insan ve hak ve hürriyetlerini arayanlara belki de verebileceğimiz en büyük mirası bırakabilme kabiliyetine sahip olduk.

Dünyanın 4 önemli sorunu var. Pandemiden kalan sorunlar, göç sorunu, enerji sorunu ve ekonomik sorun var. Hangi birinin BM’den sağlık örgütüne kadar hangi birisi birine bir çözüm üretti. Afganistan’a mı, Suriye’deki iç savaşa mı çözüm ürettiler? Göç sorununa mı çözüm ürettiler? Aşılarını paylaştılar mı yoksa sakladılar, havalimanlarında, kargolarında maske savaşı mı yaptılar? Uyuşturucu konusunda ne çözüm ürettiler? Bu savrulmada bir daha Batı’yı ve Amerika’yı yakalayamayız. 15 Temmuz önümüze iki tercih koydu, ya ölecektik ya olacaktık.