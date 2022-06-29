Soylu’dan sel felaketi hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağış nedeniyle sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişinin tahliye edildiğini, 5 bin 545 personelin görev yaptığını, 1471 araç ve 5 helikopterin kullanıldığını söyledi.

Soylu, Bartın’da aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerdeki incelemelerinin ardından Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu; Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop’ta su taşkınlarıyla karşı karşıya kalınan bir doğal afetin yaşandığını belirterek dün ve bugün alınan tedbirlerle yapılan uyarılarla bir mücadeleyi ortaya koyduklarını ifade etti.

Metrekareye kısa zaman içerisinde düşen yoğun yağış miktarı sebebiyle ciddi zararların oluştuğunu dile getiren Soylu, Kastamonu’nun Küre ilçesinde sağanağın ardından sele kapılan vatandaş ile Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

“Devlet, sivil toplum kuruluşlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bakanların, sağanaktan etkilenen bölgelere gittiğini aktaran Soylu, “Her birimiz görevler aldık. Ben de Bartın’a geldim. Yaklaşık 6 vilayette hatta buna Düzce’yi de ilave edebiliriz, sel ve afetlerden dolayı 2 bin 19 kişi tahliye edildi. 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır. Buralarda özellikle devlet, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, belediyelerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın bu sel afetinden en az etkilenmesine yönelik çabalar ve çalışmalar süratle, 24 saat çalışma esası ortaya konularak devam etmektedir.” diye konuştu.

Afetlerde ilk müdahalenin önemine dikkati çeken Soylu, “Burada da sel afeti oluşmadan önce Meteoroloji’mizin ortaya koyduğu turuncu ve kırmızı uyarıların hemen akabinde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimize hep birlikte bir uyarı ortaya koydular. AFAD’ın erken uyarı mesajı, hücresel mesaj olarak ve bir uyarı mesajı olarak ilgili bölgelere iletildi. Böylece vatandaşlarımız da kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önce vatandaşlarımız ve kamu tarafından alınmamış olsaydı daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi.” değerlendirmesini yaptı.

“Bartın’da selden dolayı 1053 su baskını oldu”

Bartın’daki Kirazlıköprü Barajı, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Barajı’nın sağanağın ardından yukarıdan gelen seli tuttuğunu aktaran Soylu, bu barajların Bartın ile ilgili sel afetlerinde önemli bir tedbir oluşturacağını anlattı.

Bartın’da Kozcağız ile Hasankadı’ya gittiklerini aktaran Soylu, orada da hasar tespiti yaptıklarını ve vatandaşlarla birlikte olduklarını belirtti.

Soylu, “Bartın’da selden dolayı 1053 su baskını oldu. Bunun 518’i konut, 167’si iş yeri, 320’si bodrum, 18’i zemin ve depo, 9’u da ahır. Aynı zamanda 7 köyümüzün ve bağlılarının elektriği yoktu. Şu an itibarıyla iki köyün bağlısının enerjilerinde bir problem söz konusu, o da verilmiş olacak.” dedi.

Kurumlardan gelen araç ve personel desteklerine de işaret eden Soylu, 632 personelin görev yaptığını ve 103 aracın kullanıldığını söyledi.

Türk Kızılayın sıcak yemek ve ikram çalışmalarına değinen Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 21 personelin de afetzedelere psikososyal destek verdiğini aktardı.

Soylu, kent genelinde sel nedeniyle 6 köprünün yıkıldığı bilgisini vererek bu noktalardan ikisine Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçici köprü yerleştireceğini bildirdi.

Zarar ve hasar tespit çalışmalarını takiben vatandaşlara gerekli desteklerin verileceğini kaydeden Soylu, belediye ekiplerinin gerek altyapı tamirlerini gerekse ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

“Milletimizin zor gününde elimizden geleni ortaya koyamayacağız da ne zaman koyacağız?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bakanların afetlerin yaşandığı illere gitmesini eleştirdiğini anımsatan Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Zaten Türkiye’de ilk kez afet oluyor, afetlerle ilk kez karşılaşıyoruz, Türkiye’de de ilk kez bakanlar afetlere gidiyorlar. Türkiye’de hükûmetler seçilir, milletin desteğini alır. Milletimizin zor gününde yanında olmayacağız da elimizden geleni ortaya koyamayacağız da ne zaman koyacağız? Bana bu soruyu sorarken kendi arkadaşlarınız tatildeyken onlara neden bu soruları sormazsınız? Şunu demek istiyorsanız bunu anlarız, ‘Sizi tebrik ediyoruz, afetlerde buraları hiç bırakmıyorsunuz, kendi arkadaşlarımızı tenkit etmek için başka yol bulamıyoruz, ancak sizin üzerinizden sizi eleştirerek onları tenkit ediyoruz. Cesaretimiz yetmiyor.’ diye bir değerlendirme yapıyorsanız o ayrı bir siyasi güzergahtır. Bizim aklımız ona yetmez. Çünkü biz sözleri direkt olarak muhataplarımıza ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu. Biz vatandaşımızın emrine amadeyiz.”

Milletin vergisini ödediğini, askere gittiğini ve fedakarlık yaptığını buna karşılık devletin de geleneği gereği zor gününde vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Soylu, “Ama kendisi tabii büyükelçilerin devlet gelenekleriyle hemhal olduğu için o devlet gelenekleri de kendi insanını aylarca sokaklarda mağdur bırakan, kendi ülkesine gelen göçmenlere ateş açan, onları ölüme terk eden, en azından insanca muamele etmeyen bir anlayışı kendilerine bir yöntem olarak belirledikleri için böyle yorumları kendilerine yakıştırabiliyoruz. Yakıştırmamamız lazım ama yakıştırabiliyoruz. Biz üslubumuza devam edeceğiz, kendileri de üsluplarına devam edeceklerdir. Milletimiz de buna hem şahit olacaktır hem de kendi değerlendirmesini ferasetiyle gerçekleştirecektir” dedi.

“Giriş ve üst katlar hariç olmak üzere bu akşam evlere girmekte risk söz konusu değil”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, su basan evlerde bu gece barınmaya izin verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Evleriyle ilgili bir hasar var ise Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz bu konuda o hasarda eve girilip girilmeyeceğini tespit etmektedir. Böyle tespit ettiğimiz evler var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespit ettiği o evlerle ilgili oralara elbette ki hasar değerlendirildiği için girilmeyecek. Çünkü orada bir risk söz konusudur. Yağmur durdu, su yavaş yavaş Bartın’da çekiliyor. Onun için dere yatağının hemen yakınındaki evlerin giriş katları ve üst katları hariç olmak üzere üst katlarına bu akşam girmek için herhangi bir risk söz konusu şu anda değildir.”

Evleri hasar görenlere ilk etap için nakdi yardım desteği yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Soylu, “Evleri birinci katta su basmış ve evlerini terk edip bir daha dönemeyecek olanlara ilk etapta yani bu bir hasar tespiti değil evinden acil çıktığı için evini acil terk ettiği için bir destek olarak 3 bin lira verilecek.” dedi.

Soylu, bu konudaki çalışmaların Defterdarlığın önünde kurulan Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde ilgili komisyon tarafından yürütüleceğini ardından hasara göre gerekli ödemelerin yapılacağını bildirdi.

“Devletimiz tüm imkanlarıyla şu anda Bartın’ımızda”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise bölgede 3 gündür yağışlı olduğunu ve bundan en fazla etkilenen illerden birinin de Bartın olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla arayarak Bartın halkının yanında olduğunu ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söylediğini aktaran Tunç, Bakan Soylu’nun da 2 gündür ilde olduğunu ifade etti.

Soylu ile sel nedeniyle hasar gören yerlerde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Tunç, “Devletimiz tüm imkanlarıyla şu anda Bartın’ımızda. Zarar gören vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ilk etaptaki ödemelerin haricinde diğer zararlar elbette karşılanacak” dedi.

Can kaybı olmamasından dolayı duydukları sevinci ifade eden Tunç, inşa edilen barajlar sayesinde Bartın il merkezinin büyük bir felaketten korunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu’nun başkanlık ettiği koordinasyon toplantısında İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da yer aldı.

Gün boyu selden etkilenen yerleri inceledi

Bakan Soylu, gün içerisinde beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve diğer yetkililerle kent genelinde selden etkilenen köy ve beldelerin yanı sıra bazı barajlardaki son duruma ilişkin incelemelerde bulundu.

Soylu, incelemeleri sırasında afetzede vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Kozcağız ilçesi merkezine getirilen ve Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Ekmek Fırını olarak hizmet veren tıra ziyarette bulundu. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, fırında üretilen ekmekten yedi.