‘Soyuz Ms-26’ Uzay Aracı Güvenle Döndü

UZAY ARACININ GÜVENLİ DÖNÜŞÜ

‘Soyuz MS-26’ uzay aracı, mürettebatıyla bu sabah saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya güvenli şekilde geri döndü. Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Roscosmos’un kozmonotları olan Aleksey Ovçinin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit’i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20’de Kazakistan’ın ortasındaki Jezkazgan bölgesine indi.

DÖNÜŞ OPERASYONUNUN BAŞARISI

Açıklamada, ‘Soyuz MS-26’nın dönüş için önce uzay istasyonunun Rusya’ya ait bölümü olan Rassvet modülünden ayrıldığı’ ifade edildi. Ayrıca, yörüngeden çıkma ve iniş işlemlerinin planlandığı şekilde ilerlediği bilgisi verildi. Eylül 2024’te uzay istasyonuna gidecek mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyini tamamladı, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı.

UZAY UÇUŞLARI

Bu görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci, NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.