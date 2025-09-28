Sözdar Osman’ın 10 Yılda İki Kez Hayata Dönüşü

Sözdar Osman, 33 yaşında, Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve İstanbul’a yerleşen bir anne. 2016 yılında, 32 haftalık hamileyken göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve kalp krizi geçirdi. Kardiyolog Doç. Dr. Serhat Sığırcı, Osan’a anjiyo uyguladı. “30 saniye sürdü, meslek hayatımın rekoru” diyen Sığırcı, anjiyo sonrası Osman’a aynı masada sezaryen ve bypass ameliyatı yaptı. Atılan bu adımlar sonucunda, Sözdar Osman’ın doğuştan yüksek kolesterol hastalığı olan ‘ailevi homozigot hiperkolesterolemi’ hastası olduğu belirlendi.

AMELİYAT SONRASI ZOR ANLAR

Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucaklayan Osman, taburcu olduktan üç ay sonra yeniden göğüs ağrıları yaşamaya başladı ve yine kalp krizi geçirdi. Bu sırada kalbi durdu ve acil müdahale ile stent takıldı. Doç. Dr. Sığırcı, Osman’ın durumu ile ilgili olarak “Taburcu olurken 15 günde bir afereze gelmesi gerektiğini söyledik. Bununla birlikte ise düzenli tedavisini takip edemedi” diyerek, hastanın yaşadığı zorlukları aktardı. Yıllar içinde, tabii ki mücadele devam etti; ancak Osman, yine hayata tutunmayı başardı.

İLAÇ TEDAVİSİ İLE YENİ BİR HAYAT

Osman’a uygulanan ilaç tedavisi sayesinde, literatürde bu kadar yüksek dozda kolesterol tedavisi gören ilk hasta olma özelliğini taşıyacak. Doç. Dr. Sığırcı, “Başka şansımız yoktu. 10 yıl sonra tedavi süreci ile bir kez daha literatüre girecek” diyerek gelişmeleri aktardı. Ameliyatın üzerinden geçen süre zarfında, damarlarda rahatlama gözlemlendi. Şu anda ise 10. yıl takip süreci devam ediyor.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR

Sözdar Osman, “Hastaydım biliyordum ama bu kadar büyük bir olay yaşayacağımı bilmiyordum. Ameliyattan sonra yeniden dünyaya gelmiş gibiydim” diyerek duygularını ifade etti. Çocuklarının onun için en önemli şey olduğunu belirterek, “Zor olursa olsun onlar için hayatta kalmak istiyorum” şeklinde konuştu. Başarıyla geçirilen ameliyatlar ve doktorlarının çabaları sayesinde hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden Osman, yaşadığı süreçte yeniden hayata tutunduğunu vurguladı.