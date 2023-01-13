Sözleşmeli kadro düzenlemesi TBMM’de

AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, sözleşmeli kadro düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu duyurdu.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi TBMM’ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş Meclis’te yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, “28 Kasım 2022 öncesi sözleşmeli olarak başlayanlar, bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda memur kadrosuna geçecek.” dedi. Elitaş ayrıca düzenlemeden 458 bin 615 kişinin yararlanacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “28 Kasım 2022 öncesi sözleşmeli olarak başlayanlar, bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda memur kadrosuna geçecek” dedi.