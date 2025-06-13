Sözleşmeli Öğretmen Sınav Tarihleri Belirlendi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleriyle ilgili detaylar netleşti. “Sözleşmeli Öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arayan yüzlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarını merakla takip ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

ATAMA SÜRECİ VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin sözlü sınav tarihlerini duyurdu. Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve bu sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu belgelerde sınav tarihi, saati ve merkezi gibi önemli bilgilerin yer alması öngörülüyor.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleriyle girmek zorundalar. Geçerli kimlik belgeleri arasına Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerliliği dolmamış pasaport giriş yapıyor. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmiyor. Adayların soruları sözlü olarak cevaplamaları gerekecek ve bu cevaplar “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” ile değerlendirilecek.

SINAV SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav sürecinin tamamlanmasının ardından duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 puan ve üzerine alan adaylar başarılı kabul edilecek.