More
Gündem

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvurusu Süreci

sozlesmeli-ogretmenlik-tercih-basvurusu-sureci

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLIYOR

Bugün itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuru süreci başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı, atama takvimini belirledi ve adayların tercih işlemlerini yapabilmesi için 14 Kasım – 20 Kasım 2024 tarihleri arasında bu sürecin geçerli olacağını duyurdu.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapmak için belirlenen tarihler arasında gerekli adımları takip edecekler. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için başvuru süreci detayları ise henüz açıklanmadı. Adayların, bu bilgileri Bakanlığın resmi kaynaklarından takip etmeleri gerekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.