Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvurusu Süreci

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLIYOR

Bugün itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuru süreci başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı, atama takvimini belirledi ve adayların tercih işlemlerini yapabilmesi için 14 Kasım – 20 Kasım 2024 tarihleri arasında bu sürecin geçerli olacağını duyurdu.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapmak için belirlenen tarihler arasında gerekli adımları takip edecekler. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için başvuru süreci detayları ise henüz açıklanmadı. Adayların, bu bilgileri Bakanlığın resmi kaynaklarından takip etmeleri gerekiyor.