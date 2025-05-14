Sözleşmeli Sağlık Personeli Sonuçları Açıklandı

KPSS-2025/4 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, 2-8 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Yapılan duyuruya göre, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” web adresini ziyaret edebilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlanabiliyor.