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Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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KPSS-2025/4 SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları duyuruldu. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada, 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihler sonucunda sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ADAYLAR SONUÇLARA ULAŞABİLİYOR

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanabiliyor.

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