Sözlü Sınav 23 Haziran 2025’te Başlayacak

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Sözlü sınav süreci, binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren kritik bir aşama demek oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya şehirlerinde gerçekleştirilecek. Bu bağlamda, sözlü sınavların tarihi ve giriş belgeleri gibi konular merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SINAV GÜNÜ VE GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA DETAYLAR

Sözlü sınavların Giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde “meb.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanacak. Sözlü sınava girecek olan adaylar, bu belgeleri e-Devlet şifreleri ile temin edebilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adayların sınava katılabilmesi için, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) yanında bulundurmaları gerekiyor. Diğer belgelerin geçerli sayılmayacağı belirtiliyor.

Adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” ile puanlanacak. Bu yüzden her adayın tüm sorulara sözlü olarak yanıt vermesi gerekiyor. Sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise, itirazlarını Bakanlığın “eitiraz.meb.gov.tr” adresinden gerçekleştirebilecek.