Sözlükte Tanımı Olan Renkler

YARIŞMA SEVERLERİN ARAYIŞI

Yarışma severler, doğru cevabı öğrenmek amacıyla “Hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır?” şeklinde arama yapıyor. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, sözlükte tanımı bulunan renkler arasında yer alan kelimeyi tespit etmek, bilgi kadar dil bilgisine de dayalı bir dikkat gerektiriyor.

KONU HAKKINDA BİLGİ

Peki, hangisi sözlükte tanımı olan bir rengin adıdır? Aşağıdaki seçeneklerden biri doğru cevabı veriyor: A) Oğlak siyahı B) Tay kahverengisi C) Civciv sarısı D) Kuzu beyazı. Doğru cevap ise C şıkkı, yani civciv sarısıdır.