(SP) – Emekliler Unutulmamalı, Yardım Şart

EMEKLİLERİN HAKLARI ÜZERİNDEKİ VURGU

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, yaptığı basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Emeklimiz unutuldu, asgari ücretli kardeşimiz çaresiz bırakıldı. Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli.” diyerek emeklilerin yaşadığı zorluklara çözüm arayışında bulunulması gerektiğini vurguladı.

SOMA FACİASI VE GEREKEN ÖNLEMLER

Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiği toplantıda 13 Mayıs 2014’te yaşanan Soma Maden Faciası’nın 11. yıldönümüne de değindi. “Hayatını kaybeden işçileri rahmetle anıyoruz” diyen Kılıç, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu ve yetkilileri bu konuda harekete geçmeye davet etti.

ENGELLİLERİN HAKLARI İÇİN ÇAĞRI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kılıç, engellilerin haklarının bir lütuf değil, temel bir hak olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını sıralayarak, “Engelliler Bakanlığı”nın kurulması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİK KRİZE DİKKAT ÇEKİYOR

Kılıç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ekonomik zorluklarla karşılaşan vatandaşların durumuna dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de emekli maaşı 15 bin lira, açlık sınırı ise 22 bin lirayı aştı” ifadelerini kullandı. Emeklilere bayram öncesi en az bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini savunan Kılıç, “En düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmemeli. Kurban kesemeyen ailelere ayni yardımlar ivedilikle ulaştırılmalı” dedi. Asgari ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini belirten Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı ve “Bayramlar bayram gibi yaşanmalı” dedi.