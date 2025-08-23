SP Genel Başkanı Arıkan Van’da Sorunları Anlattı

KONGREDE GÜNDEM: VAN’IN SORUNLARI

SP’nin 8. Olağan İl Kongresi, Van’daki bir otelde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Van’ın yerel meselelerine dikkat çekti. Katılımcıları Kürtçe selamlayan Arıkan, “Van’ın en önemli sorunları arasındaki işsizlik, ulaşım ve trafik sorunlarına” özellikle vurgu yaptı. Arıkan, “Van’ın bugün iki önemli sorunu var. Biri Van’a ulaşmak, diğeri ise Van’da bir yere ulaşmak. Van’a ulaşmak oldukça zor, çünkü Van Havalimanı’nın seferi yok. Tatvan’a kadar gelen demir yolunun Van ile bağlantısı bulunmuyor. Ayrıca, 41 kilometrelik çevre yolu 16 yıldır tamamlanmıyor. Van’da bir yere ulaşmak da sıkıntılı; şehrimizin trafik çilesi hepimizin malumu. Bu güzel şehir, bunu hak etmiyor” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE HUKUK VURGUSU

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Arıkan, Saadet Partisi’nin bu süreçteki konumunu açıkladı. Arıkan, “Saadet Partisi, akan kanı durduracak, hak ve özgürlüklerdeki kısıtlamaların kalkmasına sebep olacak, dili, kimliği, kültürü, inancı ve düşünceyi ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, barış, huzur ve kardeşlik ikliminin tesisi için hukuk ile şekillendirmeyi tercih ettiklerini belirtti. Arıkan, “Samimi her adımı herkesten daha fazla destekliyoruz ve destekleyeceğiz” dedi.

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE’YE GÖREV

Konuşmasının devamında Arıkan, “Yaşanabilir bir Türkiye” kavramının önemine işaret etti. “Yaşanabilir bir Türkiye’de terör de yoktur, kayyım da. Şiddette yoktur, gözdağı vermeye yönelik gözaltılar da” dedi. Arıkan, yaşanabilir bir Türkiye’de insanların barış içinde yaşayabileceğini, yoksulluk ve işsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. “Yaşanabilir bir Türkiye’de devletin işleyişi hukuk ile, hukukun üstünlüğüyle ve adaletle olmalı” diye ekledi.

İKTİDARIN SORUMLULUKLARI

Arıkan, İsrail saldırılarını da kınayarak, Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgedeki tüm halkların birbirini el üstünde tutması gerektiğini belirtti. İktidarın samimi olması gerektiğini vurgulayan Arıkan, baskıdan ve keyfilikten vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. “Siyasi partileri düşman olarak görmekten vazgeçmelidir. Bugün burada, Van’dayız. Vanlı kardeşim, kayyum siyasetinin zararını iliklerine kadar hissediyor. Van’ın altyapıda, ulaşımda, imarda, yatırımda ve çevrede birçok çözülmeyi bekleyen sorunu var. Bu keşmekeşin nedeni, kayyum siyasetidir” ifadelerini kullandı.

Kongrede, tek liste ile gidilen 8’inci Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na Özay İlhan yeniden seçildi. Kongre, DEVA Partisi Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri tarafından da takip edildi.