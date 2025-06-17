Spacetoon, Çocuklar İçin Eğlenceli İçerikler Sunuyor

SPACETOON TÜRKİYE’DE YAYIN HAYATINA GİRDİ

25 yılı aşkın global tecrübesiyle, dünyanın en çok tercih edilen çocuk kanallarından biri olan Spacetoon, 19 Mayıs’ta Türkiye’de izleyiciyle buluştu. Aileler tarafından tercih edilen bu kanal, eğitici, eğlenceli ve güvenilir içerikleriyle çocukların hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir deneyim sunuyor. Yaratıcılığı, sosyal becerileri ve analitik düşünmeyi destekleyen yapısıyla Spacetoon, uydudan şifresiz izlenebiliyor.

İÇERİK VARIYETESİ VE GEZEGEN TEMASI

Spacetoon’un özgün “gezegen” konsepti, çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına göre özel olarak düzenlenmiş içerik kuşakları sunuyor. Macera, Bilim, Spor ve Aksiyon gibi çeşitli temalarda toplamda 9 farklı gezegen, her çocuğun kendi yaşına ve ilgi alanına uygun eşsiz bir yolculuk yapmasına olanak tanıyor. Dünyanın en sevilen içeriklerinden Şirinler, Doraemon, Inazuma Eleven, Kid Lucky, Naruto, Beyblade X gibi yapımlar, Spacetoon’un renkli gezegenlerinde Türkçe dublajlı olarak çocuklarla buluşuyor.

SPACETOON’UN YENİLİKÇİ YAYIN ANLAYIŞI

Spacetoon Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kemal Coşkuner, “Spacetoon olarak, dünya genelinde ailelerin en çok güvendiği ve sevdiği markalardan biriyiz. Şimdi bu global deneyimi Türkiye’deki ailelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gezegen temalı yenilikçi yayın anlayışımızla çocuklara sadece izleyici olacakları değil, aynı zamanda eğitici ve hayal güçlerini destekleyen bir evren sunuyoruz” diyor.