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SpaceX’in Starlink Uyduları Adana’da Görüntülendi

SPACEX’İN UYDULARI CİHAZLARDA GÖRÜNTÜLENDİ

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Starlink uyduları, Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzünde belirdi. Dizi halinde sıralı ışıklarla geçiş yapan bu uydular, dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Ceyhan’daki yerleşim yerlerinde ve kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar, bu uyduları net bir şekilde izledi.

GEÇİŞLER VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda gökyüzünde zaman zaman gözlemlenen uydular, bugün Adana’nın ilçelerinde oluşturduğu manzarayla büyük bir ilgi topladı. Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in uydularının gösterdiği bu etkileyici sahne, vatandaşların dikkatini çekti.

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