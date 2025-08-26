Haberler

SpaceX’in Starship Uçuşu Ertelendi

TEST UÇUŞU HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait olan Starship roketinin 10’uncu test uçuşu, hava şartları sebebiyle ertelendi. Texas’ta meydana gelen bulutlu hava koşulları, bu önemli testin gerçekleştirilmesine engel oldu.

SPACE X YENİ AÇIKLAMA YAPTI

SpaceX, sosyal medya aracılığıyla Starship roketinin 10’uncu test uçuşu hakkında bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, test uçuşunun Texas eyaletindeki Starbase tesisinde gerçekleştirilmesi planlandığı, fakat hava koşulları nedeniyle bu uçuşun yapılamadığı ifade edildi.

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

