SpaceX’in Starship Uçuşu Ertelendi

TEST UÇUŞU HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait olan Starship roketinin 10’uncu test uçuşu, hava şartları sebebiyle ertelendi. Texas’ta meydana gelen bulutlu hava koşulları, bu önemli testin gerçekleştirilmesine engel oldu.

SPACE X YENİ AÇIKLAMA YAPTI

SpaceX, sosyal medya aracılığıyla Starship roketinin 10’uncu test uçuşu hakkında bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, test uçuşunun Texas eyaletindeki Starbase tesisinde gerçekleştirilmesi planlandığı, fakat hava koşulları nedeniyle bu uçuşun yapılamadığı ifade edildi.