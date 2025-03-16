SpaceX’le Dünyaya Dönen Astronotlar Mutlu

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR DÜNYA’YA DÖNMEK ÜZERE HAZIRLANIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaklaşık dokuz aydır kalan iki astronot, Dünya’ya dönecek SpaceX kapsülü ile başarıyla fırlatıldı. Sunita Williams ve Butch Wilmore, ISS’ye yalnızca sekiz günlük bir misyon için gitmişti. Ancak yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle uzun süre orada kalmak zorunda kaldılar. Astronotların dönüş yolculuğunun bu haftanın sonu itibarıyla başlaması bekleniyor. SpaceX’ün Dragon uzay aracı, Cumartesi sabahı 05:45 GMT’de (TSİ 08:45) ISS’ye ulaşmasıyla birlikte bu süreç canlı olarak yayınlandı.

GÖREV DEVRİ PLANI

Astronotların görevlerini, ISS’deki diğer meslektaşları Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov ile Rusya, Japonya ve ABD’den gelen toplam dört astronot devralacak. Görevlerin devredilmesinin iki gün sürmesi öngörülüyor. Daha sonra, Williams ve Wilmore Dünya’ya dönmeye başlayacak. ISS program yöneticisi Dana Weigel, kapsülün güvenli bir dönüş yapabilmesi için Dünya’daki hava durumunun uygun olması gerektiğini, bu sürecin kısa bir gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Weigel, “Butch, Suni komutayı kozmonot Alexei Ovchinin’e devrettiği sırada tören zili çaldı” diyerek durumu açıkladı.

STARLINER GÖREVİ VE GEÇİRDİĞİ SORUNLAR

Astronotlar, uzayda olmaktan duydukları memnuniyeti sürekli dile getiriyor. Sunita Williams, ISS’yi “mutlu olduğu yer” olarak tanımlamıştı. Butch Wilmore ve Sunita Williams, uzun süre önce Boeing’in geliştirdiği Starliner adlı deneysel bir uzay aracı ile fırlatılmıştı. İkili, 5 Haziran 2024’te Dünya’dan ayrılacak, sekiz günlük bir misyon için uzay istasyonunda kalacaklardı. Ancak Boeing’in uzay aracı ile planda olan dönüşler güvenlik riski sebebiyle iptal edilmişti.

Starliner görevi, uzay aracının teknik sorunları nedeniyle birkaç kez ertelendi; fırlatılması ve ISS’ye bağlanması esnasında da çeşitli sıkıntılar yaşandı. Özellikle, uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişini sağlamak için gereken itici güçlerdeki sorunlar ve itme sistemindeki helyum gazı sızıntıları dikkat çekti. NASA, Butch ve Sunita’nın güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmesi için Starliner’ı kullanmaktan kaçındı ve ISS’deki rotasyon için uygun zamanı beklemeye karar verdi. Bu durum, astronotların aylarca ISS’de mahsur kalmasına sebep oldu. Boeing ise Butch ve Sunita’nın Starliner ile geri dönüşlerinin güvenilir olduğunu savunuyor. Açık Üniversite’den Dr. Simeon Barber, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Boeing için uzaya götürdüğü astronotların rakip bir firmanın aracıyla geri dönmesi pek hoş bir görüntü değil,” şeklinde yorum getirdi.