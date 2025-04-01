SpaceX’ten İlk Kutup Yörünge Uçuşu

SPACEX’İN İLK İNSANLI UZAY UÇUŞU

SpaceX, “Fram2” görevi kapsamında Dünya’nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Kripto para milyarderi Chun Wang’ın da dahil olduğu dört sivil astronot, Dragon uzay aracıyla birlikte Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı. İşletme sahibi Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX, bu heyecan verici görevle tarihe geçti.

FIRLATMA VE GÖREV DETAYLARI

Dünya’nın kutup yörüngesine yapılan ilk insanlı uzay uçuşu “Fram2” görevi çerçevesinde, görev komutanı Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge, Dragon uzay aracında yer aldı. Falcon-9 roketi, yerel saatle 21.46’da Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin yeniden kullanılabilir ilk aşaması, fırlatma sonrası kısa bir zaman içinde Atlas Okyanusu’ndaki “A Shortfall of Gravitas” isimli insansız platforma iniş yaptı.

ASTRONOTLARIN GÖREVİ

Görev süresinin 3 ila 5 gün arasında sürmesi öngörülüyor. Astronotların, 422 kilometre yüksekliğe ulaşarak Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na sıklıkla hareket edeceği bildirildi. Ekibin, şimdiye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan tam olarak gözlemlenemeyen Kuzey ve Güney Kutup bölgelerini inceleme fırsatı bulacağı ifade ediliyor. Astronotların, bu görev sırasında gelecekteki uzun süreli uzay görevleri için insan sağlığı ve performansını geliştirmeyi amaçlayan toplam 22 deney gerçekleştirecekleri kaydedildi. Görevin bitiş tarihi henüz kesin olarak belirlenmedi, ancak Güney California kıyılarındaki Pasifik Okyanusu’na inişle sonlanması planlanıyor.