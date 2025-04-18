Spar, Bitcoin Ödemelerini Kabul Etmeye Başladı

BITCOIN ÖDEMELERİ ZUG KENTİNDE BAŞLIYOR

İsviçre’nin Zug şehrinde bulunan Spar süpermarketi, artık Lightning Network üzerinden Bitcoin (BTC) ödemelerini kabul etmeye başladı. Bu gelişme, kripto para kullanımını yaygınlaştırma amacı taşıyor ve İsviçre’deki 1.000’den fazla işletmenin Bitcoin ödemelerini kabul eden geniş ekosisteminin bir parçasını oluşturuyor. Küresel perakende devi olan Spar, dünya genelinde 48 ülkede 13.900’den fazla mağaza bulunduruyor ve bu adım, kripto paraların ana akım kabulünü hızlandırma potansiyeli taşıyor. Bitcoin ödemelerinin başlaması, DFX Swiss adlı kripto-fiat ödeme çözüm firması tarafından duyuruldu. Firma, Spar’ın Bitcoin ödemelerinin BTC Mao adlı topluluk odaklı projede aktif hale geldiğini bildirdi.

AÇIK QR KODU SİSTEMİ İLE ÖDEME KOLAYLAŞIYOR

Sistem, OpenCryptoPay çözümü sayesinde, müşterilerin kasada QR kodunu tarayarak Bitcoin ile hızlı bir şekilde ödeme yapmalarına imkan tanıyor. Uzun zamandır kripto para dünyasının en dostça bölgelerinden biri olarak bilinen İsviçre, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konusundaki erken benimseme girişimleriyle öne çıkıyor. 2023 yılında İsviçre’nin Lugano şehri, tüm belediye ücretleri için Bitcoin ve Tether (USDT) ödemelerini kabul eden dünyanın ilk şehirlerinden biri olmayı başardı. Bu yeni gelişme, Bitcoin’in günlük yaşamda kullanımını yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KULLANIMIN KOLAYLIĞI VURGULANIYOR

Bitcoin Association Switzerland’ın direktörü Rahim Taghizadegan, bu ödeme sisteminin ne kadar basit olduğunu vurguladı. Taghizadegan, “Sadece bir QR kodunu tarayın ve okutun. Kasiyer tarafından anında ve kolayca yapılıyor. Eğer yeterince insan kullanırsa, tüm ülkede yaygınlaştırılabilir.” ifadelerini kullandı. Kripto para sektörü İsviçre’de güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyor. İsviçre merkezli Blockchain ekosistemi Crypto Valley, 2024 yılında değerlemesini yüzde 55 artırarak 593 milyar dolara ulaşacak. Bu bölgede faaliyet gösteren 50 kuruluştan 17’si, 1 milyar dolar üzerindeki değerlemeleriyle “unicorn” statüsüne erişti. Spar’ın küresel varlığı, Bitcoin ödemelerinin benimsenmesinin potansiyel etkisini artırıyor.

BÜYÜK PERAKENDE ZİNCİRLERİNDE BİTCOIN KABULÜ

Spar, 48 ülkede 13.900’den fazla mağazasında günlük 14,7 milyon müşteriye hizmet veriyor. Bitcoin’in büyük perakende zincirlerinde kabul edilmesi, kripto para ödemelerine olan güvenin artmasını sağlayabilir. Kripto para uzmanları, kullanıcı deneyiminin karmaşıklığını Blockchain teknolojisinin yaygın kabulünün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor. Spar’ın uyguladığı basit QR kodu sistemi, bu sorunun çözümüne odaklanıyor. Phoenix Wallet gibi Lightning Network cüzdanlarıyla uyumlu olan sistem, kripto para ödemelerini geleneksel ödeme yöntemleri kadar kolay hale getiriyor.