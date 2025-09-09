Spartak Moskova’ya Djiku Transfer Oldu

Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Rus kulübü Spartak Moskova’ya transfer oldu. Sarı-lacivertli ekip, Djiku’yu 75 maçta görev vererek, 4 gol ve 2 asistle katkı sağlarken, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde bir başka yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder ve başarılı bir kariyer dileriz” denildi.

ÖNEMLİ PERFORMANS GÖSTERDİ

2023-2024 sezonunun başında Fransız ekibi Strasbourg’dan bedelsiz olarak katılan Djiku, Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıkarak 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. İlk sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. UEFA Konferans Ligi elemelerinde takımının başarılı sürecine katkıda bulundu. Ancak, sakatlığı nedeniyle 5 lig maçını kaçırdıktan sonra tekrar takıma döndü. Ocak 2024’te Afrika Kupası dolayısıyla takımdan ayrı kaldı. Djiku, Süper Lig’de 25 maça çıkıp 3 gol attı.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Djiku, ligin 37. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselirken, Djiku burada 7 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile çalışan stoper, 19’u ilk 11 olmak üzere 25 lig maçında forma giydi. Avrupa kupalarında ise 12 karşılaşmada yer aldı ve bu maçlarda 1 gol attı. 31 yaşındaki defans oyuncusu, değişken defans hattında zaman zaman 3’lü stoper sisteminde de görev aldı. Sarı kart cezası nedeniyle toplam 6 maçta kadroda yer alamadı ve 2025-2026 sezonunda yalnızca Kocaelispor ile yapılan lig maçında son dakikalarda oyuna dahil oldu.