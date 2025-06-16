“Sperm Hâlâ Gizemli Bir Konu.”

YENİLENMEYEN GİZEMLER

Her bir kalp atışı, bir erkeğin yaklaşık bin sperm üretmesine sebep oluyor. Cinsel birleşme sırasında ise 50 milyondan fazla sperm, yumurtayı döllemek için zahmetli bir mücadeleye girişiyor. Bu uzun yolculuğu tamamlayabilen yalnızca birkaç sperm bulunuyor. Sonunda, yalnızca tek bir sperm bu yarışı kazanarak yumurtanın içine girmeyi başarıyor. Ancak bu destansı yolculuk ve spermin kendisi hâlâ bilim camiası için pek çok sır barındırıyor. İskoçya’daki Dundee Üniversitesi’nden üreme biyolojisi uzmanı Sarah Martins da Silva, “Sperm nasıl yüzer? Yumurtayı nasıl bulur? Onu nasıl dölleyebilir?” sorularını soruyor. Sperm keşfi üzerinden yaklaşık 350 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu sorular hâlâ net yanıtlar bulamıyor.

SPERMİN MÜCADELESİ

Yeni tekniklerle, bilim insanları spermin testislerdeki oluşumundan, kadın vücudunda yumurtayı dölleme sürecine kadar olan göçünü takip edebiliyor. Bu araştırmalar, spermin gerçekten nasıl yüzdüğünden, kadın vücudunda karşılaştığı ilginç değişimlere kadar birçok çığır açıcı bilgi sunuyor. Martins da Silva, “Sperm – ya da spermatozoa – dünyadaki diğer tüm hücrelerden ‘çok ama çok farklıdır'” diyor. Enerjiyi diğer hücrelerde olduğu gibi kullanmadıklarını belirtiyor. Spermatozoalar, geniş fonksiyon yelpazesi gereği, diğer hücrelere göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda ejakülasyon esnasında ve kadın üreme kanalındaki seyahatleri sırasındaki değişen enerji gereksinimlerine yanıt verebilmek için esnek olmaları gerekiyor.

SPERMİN YAPISI

Boyutlarının küçük olması nedeniyle bu hücreleri incelemek oldukça zor. “Üreme hakkında çok şey biliyoruz ama hâlâ anlamadığımız çok büyük bir kısmı var.” diyen Martins, sperm hakkında temel bir sorunun uzun süredir yanıt bulamadığını bildiriyor: Sperm tam olarak nedir? İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde üreme ve gelişim fizyolojisi alanındaki Doç. Dr. Adam Watkins, “Sperm inanılmaz derecede iyi paketlenmiş bir hücre,” şeklinde ifade ediyor. Ancak spermin içindeki genetik bilginin beklenenden daha karmaşık bir yapı sergilediğini de vurguluyor.

TARİHSEL ANLAYIŞ DEĞİŞİMİ

Spermin ilk bilimsel keşfi, 1677 yılında Hollandalı mikrobiyolog Antoni van Leeuwenhoek’un mikroskobu ile “meni hayvancıkları” görmesiyle başladı. 1683’te, spermatozoonların aslında insanın minyatür bir biçimi olduğuna dair bulgular ortaya çıkmıştı. Neredeyse 200 yıl sonra, 1869’da hekim Johannes Friedrich Miescher, insan akyuvarlarını incelerken DNA’nın keşfini sağladı. Bu dönemde sperm hücrelerine dair ilk protein yapıları tanımlandı, ancak tam protein içeriğinin belirlenmesi 150 yıl sürdü. Bilim insanları embriyo gelişimini daha iyi anladıkça, spermin yalnızca babanın kromozomlarını değil, genlerin nasıl ve ne zaman kullanılacağını da etkileyen epigenetik bilgileri aktardığını keşfediyor.

YENİ GİZEMLERİN KEŞFİ

Sperm hücreleri, ergenlikten itibaren testislerde üretiliyor. Watkins, “Sperm üretimi yuvarlak bir hücreyle başlar ve bu hücre başka herhangi bir hücreye benzer,” diyor. Sperm, olgunlaşmak için yaklaşık dokuz hafta gerektiriyor. Ancak bu taze spermler, ejakülasyon ile dışarı çıkarak serüvenlerine başlıyor. Ejakülasyon sonrası her sperm, 50 milyon rakibiyle birlikte yumurtaya doğru yüzmeye özen gösteriyor. Ancak spermin hareketini anlamada yeni gelişmeler yaşanıyor. Geleneksel olarak sperm kuyruğunun hareketinin sağa sola sallandığı düşünülüyordu. Ancak 2023’te Bristol Üniversitesi’ndeki araştırmalar, sperm kuyruğunun dalga şeklinde hareket ettiğini ve bu hareketlerin belirli bir deseni izlediğini ortaya çıkardı.

KAYIP YOLCULUK

Spermin rahim ağzından geçip rahme ulaşması ve fallop tüplerinde ilerlemesi sırasında bilgi eksikliği bulunuyor. Sağlıklı spermotozotalar nadir olarak doğru yolda olabiliyor. Fallop tüplerine ulaşan sperm, muhtemelen yumurtadan salınan kimyasal sinyallere dayanarak yön buluyor olabilir. Yeni bir teori, spermin bu yolu bulmak için “tat alma reseptörleri” kullanabileceğini öne sürüyor. Yumurta ile karşılaşan sperm, üç katmanlı bir zırhı aşmak zorundadır. Sperm head’i yumurtaya girmeye çalışırken, akrozom adı verilen yapının enzimlerini harekete geçirmesi gerekiyor. Ancak bu enzimlerin salınımını tetikleyen faktörler hâlâ bilinmiyor.

GENETİK MÜHENDİSLİK VE EVRİM

Sperm hücreleri, embriyo oluşumunda ve gelişim sürecinde kısır kalmamak adına önemli mekanizmalar kullanıyor. Bakıldığında, sperm ve yumurtanın birbirini nasıl tanıdığı ve birleştiği konusu hâlâ bazı bilinmezlikler barındırıyor. Syracuse Üniversitesi’nde biyoloji profesörü Scott Pitnick, spermin aslında daha büyük bir resmin sadece yarısını oluşturduğunu belirtiyor. Süreçleri incelemek, cinsiyet bazında daha derin bir anlayış sunabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalardan, erkeklerin hayatları boyunca trilyonlarca sperm ürettiği bilgisi ortaya konuyor. Ancak, sperm sayılarında dünya genelinde kayda değer bir düşüş gözlemleniyor.

KISIRLIK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yaklaşık altıda biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Bunun yarısını erkek kısırlığı oluşturuyor. Kirlilik, alışkanlıklar ve stres gibi durumlar erkek kısırlığını etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Bununla birlikte, kısırlık sorunu çoğu zaman açıklanamayan bir neden olarak süregelmektedir. Manchester Üniversitesi’nde çalışan Hannah Morgan, sperm hücresinin iç yapısını incelemenin, kısırlık konusundaki gizemleri çözmekte faydalı olabileceğini belirtmektedir. Morgan, “Belki de spermin gizemini ve nasıl çalıştığını anlayarak, erkek kısırlığını da çözebiliriz,” diyor.