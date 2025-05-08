Spiritua, Mayıs’ta İzleyiciyle Buluşuyor

SPIRITUA İLK KEZ SAHNELENECEK

Hilal SOLMAZ (İSTANBUL) – William Shakespeare’in beş önemli tragedyasını farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıyan Spiritua, 21-22 Mayıs tarihlerinde Grand Pera Emek Sahnesi’nde izleyiciyle ilk kez buluşuyor. Yapım, popüler şarkılar, dans ve teknolojik sahne tasarımı ile dikkat çekiyor. Modern tiyatro izleyicisini hedefleyen özgün bir performans sergileyen bu yapım, İdil Türkmenoğlu’nun yapımcılığında, Arda Aydın’ın yazıp yönettiği bir eser olarak öne çıkıyor.

ÇOCUK VE GENÇLERİN ENERJİSİ SAHNEDE

Spiritua, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard gibi eserlerin yanı sıra Truva Savaşı’nın destanı ile 45 çocuk ve gencin enerjisini sahneye taşıyor. Oyuncu kadrosu, sosyal bir sanat girişiminde eğitim alan profesyonel gençlerden oluşuyor. Ayrıca, kadroda geçtiğimiz yıl 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Çocuk ve Gençlik Oyunu” ödülünü kazanan Dolap müzikalinin oyuncuları da yer alıyor.

Spiritua, geleneksel sahne dilini yenileyerek popüler kültürü sahne sanatlarıyla harmanlıyor. Performanslar, özgün koreografiler ve son dönemde popüler olmuş şarkılarla zenginleşiyor. İzleyicileri cep telefonlarını sadece sahneyi çekmek için kullanacakları görsel ve işitsel bir deneyime davet eden proje, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahne alıyor. Genç oyuncular, karakterlerine derinlemesine hâkimiyetleri ve detaylı koreografi çalışmaları ile dikkat çekiyor. Türkmenoğlu ve Aydın, daha önce “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “İlelebet” ve “Dolap” gibi başarılı yapımlara imza atmışlar.