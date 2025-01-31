SPK, Arçelik’in Tahvil İhraç Onayını Verdi

ARÇELİK’İN YENİ İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI

Arçelik A.Ş. (ARCLK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, 29.11.2024 tarihli açıklamanın detayları paylaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun şekilde, 1 yıllık süreç içerisinde farklı tertip ve vadelerde bir ya da birden fazla seferde, toplam 30.000.000.000 Türk Lirası tutarında Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil veya finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin belgelerin onaylandığı duyuruldu.

SERMAYE PİYASASI KURULU ONAYI

Bu ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2025 tarihli ve 6/190 sayılı kararı ile onaylanmış durumda. Bu adım, Arçelik’in finansman yapısını güçlendirerek piyasadaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Kaynak: KAP