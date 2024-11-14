SPK Bülteni Duyurusu Yayınlandı

SPK BÜLTENİNE ERİŞİM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım 2024 tarihli ve 2024/51 sayılı bültenini yayınladı. Bu önemli belgede, piyasalara dair güncel bilgilere yer veriliyor.

BÜLTENİ GÖRMEK İÇİN LİNK

İlgilenenler için bültene ulaşmanın en kolay yolu, aşağıda sunulan bağlantıyı kullanmaktır: [SPK Bülteni – 2024/51](https://spk.gov.tr/data/6736403a8f95db2930bfe8c3/2024-51.pdf)

KAYNAK BİLGİSİ

Bu bilgi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden alınmıştır. Bu gibi bültenler, yatırımcıların bilinçli kararlar alabilmesi için önem arz ediyor.