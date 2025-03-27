SPK’dan Barclays’e Aracı Kurum İzni

BARCLAYS MENKUL DEĞERLER AŞ’YE İZİN VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans sektörünün köklü isimlerinden biri olan Barclays Bank PLC’nin tamamen sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ unvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna onay verdi. SPK’nin haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC’nin yüzde 100 hissesine sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ’nin kuruluşunun uygun olduğunu belirtti.

YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Analistler, Kurul’un bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığını vurgulayarak, uzun bir aradan sonra böyle büyük bir finans kurumunun Türkiye’ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını ifade etti. SPK daha önce Türkiye’nin önemli bankalarından Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ’ye ait iki yeni aracı kurum kuruluşunu da onaylamıştı.