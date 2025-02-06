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SPK’dan İki Şirkete Bedelsiz Artırım Onayı

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GLOBAL YATIRIM HOLDİNG VE EYG GAYRİMENKUL’DEN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Bu akşam yayımlanan bültende, Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) %200 oranında ve EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) %250 oranında bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi. Bu gelişme, her iki şirketin büyüme stratejileri ve yatırım alanında attığı adımları destekleyen önemli bir karar olarak dikkat çekiyor.

SPK’DAN ONAY

Sermaye artırımlarının onaylanması, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verildi. Bu durum, hem Global Yatırım Holding hem de EYG Gayrimenkul için piyasa performansını güçlendirme fırsatı sunuyor. Yatırımcıların dikkatle izleyeceği bu hareket, şirketlerin finansal yapısını iyileştiriyor ve sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyor.

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