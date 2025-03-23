Spk’den Borsa İstanbul İçin Yeni Kararlar

YATIRIMCI HAKLARINI KORUYAN YENİ KARARLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da meydana gelen son gelişmeler ışığında yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak adına çeşitli yeni kararlar alıyor. Kurul, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerinin yasaklandığını bildirdi. Ayrıca, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına dair kararlar da yapıldı.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

SPK tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.” ifadesi yer aldı. 23 Mart 2025 tarihli açıklamada, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesi ve gelişmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik Borsa İstanbul’da yapılan işlemlerin sürekli takip edildiği belirtildi. Kurul, alınan tedbirlerin gerekliliğini vurgularken, “Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur” dedi.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN TEDBİR UYGULAMALARI

Bu çerçevede, 24.03.2025 tarihinden başlayarak 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklanacak. Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması yönünde adımlar atılacak. Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince ise öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması üzerinde duruluyor. Bu kararlar, yatırımcıların güvenli bir ortamda işlem yapabilmeleri için atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.