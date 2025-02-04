SPK, Fenerbahçe’nin Sermaye Artışına Onay Verdi

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe A.Ş. (FENER), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle önemli bir finansal adım attı. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir beş yıllık süre belirledi. Bu dönemde, 2025-2029 yılları için mevcut 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 Türk Lirası’na (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) artırılması planlanıyor. Şirket esas sözleşmesinin “Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinde de gerekli tadil işlemleri gerçekleştirilecek.

YETKİLENDİRME VE ONAY SÜREÇLERİ

Bu kararlar doğrultusunda, yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurolunacak. Yönetim, sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği için gerekli her türlü iş ve işlemi gerçekleştirme konusunda yetkilendirilecek. Yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan bu süreç, 30.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilecek. Başvuru, Kurul tarafından 04.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67298 numaralı yazı ile onay aldı.

TİCARET BAKANLIĞINA BAŞVURU

Kayıtlı sermaye tavanının artırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin gerekli başvuru süreci, Ticaret Bakanlığı’na da gerçekleştirilecek. Bu adımlar, şirketin büyüme hedefleri ve finansal stratejileri açısından önemli bir gelişimi temsil ediyor.

Kaynak: KAP