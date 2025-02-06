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SPK İki Şirketin Halka Arzını Onayladı

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SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzlarına onay verdi. Balsu Gıda’nın halka arz büyüklüğü 4.884.460.000 TL, Bulls Girişim’in halka arz büyüklüğü ise 883.050.000 TL olarak belirleniyor.

HALKA ARZ DETAYLARI AÇIKLANACAK

Şirketler, önümüzdeki günlerde onaylı izahnameyi yayınlayarak halka arzın detaylarını açıklayacak. Bu bilgiler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir.

Kaynak: SPK

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