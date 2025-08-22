SPK Onayı Hisseyi Tavanladığı Belirlendi

SPK’DAN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, önceki gün yayımladığı haftalık bültende dört farklı şirketin sermaye artırımı taleplerini onayladı. Bu şirketlerden biri olan Türker Proje Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TURGG), hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı için onay aldı. Bu gelişme üzerine, hisse senedi Borsa İstanbul’da önemli bir yükseliş yaşadı. Önceki gün 694,50 liradan işlem görmeye başlayan TURGG payları, seans içinde 765 TL’ye çıkarak tavan seviyesine ulaştı. Bugün de yükselişine devam eden hisse, 841 TL’den tavan fiyatını yeniden gördü.

ONAYLANAN DİĞER ŞİRKETLER

Türker Proje Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı haricinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan diğer şirketler Gentaş Dekoratif Yüzeyler, 1000 Yatırımlar Holding ve Naturel Yenilenebilir Enerji’nin bedelsiz sermaye artırımı başvurularıdır. Bu bültende yer alan kararlar doğrultusunda, sermaye artırım süreçleri tamamlandığında, şirketlerin yeni pay dağıtımlarıyla ilgili detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacak.