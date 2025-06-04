Sponsor Protokolü Töreni Gerçekleştirildi

TÖRENDE PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’na destek veren firmalar arasında önemli bir protokol imzalama töreni gerçekleştirildi. Tekerlekli Sandalye Basketbol branşının Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na geçişi sonrasında yapılan bu anlaşma, sponsorluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Tören, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın kamp yaptığı Termal ilçesindeki otelde düzenlendi.

DESTEKÇİ FİRMALARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Törende bir konuşma yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, “Dünyanın en hızlı sponsorluğunu yaptım arkadaşlar. Çarşamba günü Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu’ndaydı. Yazımız geldi, evraklar teslim edildi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya teşekkür ediyoruz. Onların görüşleriyle beraber daha ileriye gidecek düşünceleriyle basketbol branşı bize verildi” şeklinde ifadelerde bulundu. Erkoç, sponsorluk anlaşmasına katılan firmalara da teşekkür etti. Konuşmaların ardından sponsorlar ile federasyon arasında protokol başarıyla imzalandı.

– YALOVA