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Spor Araba Yıkamada Büyük Hasar İddiası

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BURDUR’DA SPOR ARABA HASARI

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül tarihinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor arabasını oto yıkama işlemi için bıraktıktan sonra, aracının izinsiz alındığını ve büyük hasara uğratıldığını iddia ediyor. Kondu, oto yıkama çalışanı tarafından yapılan hız denemesi ve drift sonucu spor arabasının 150 bin liralık zarar gördüğünü belirtiyor.

ARACINDAN GELEN ŞÜPHELİ SESLER

Şahin Kondu, spor arabasını yıkatmak için bıraktıktan sonra geri aldığında aracında farklı sesler duyduğunu ifade ediyor. “Arabamı yıkamaya bıraktım. Almak için gittiğimde işyerini kapalı gördüm. Ertesi gün sabah arabamı almaya gittim. Çalıştırdığımda değişik sesler geldiğini, arabanın gitmediğini farkettim” diyen Kondu, durumu izlemek için belediyeden görevlilerle birlikte güvenlik kameralarını incelediklerini söyledi. “00.30 civarında bir görevlinin arabayı aldığını gördük. Gece 04.00’e kadar arabayla gezmişler, drift atmışlar ve arabaya zarar vermişler” diyerek olayı detaylandırdı.

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