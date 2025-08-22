Spor Basını Barış Alper Yılmaz’ı Gözetliyor

TRANSFER SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Spor basınında uzun süredir Türk milli futbolcu ve Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan takımlarından Neom Spor Kulübü’ne transfer olabileceği konuşuluyor. Yılmaz’ın Galatasaray ile antrenmanlara katılmadığı iddia edilmekte. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum” açıklamasını yaptı. Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan ise yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcunun transferinde söz hakkı olması gerektiğini belirtti. Türk medyasındaki bazı haberlere göre, Yılmaz’ın 24 Ağustos Pazar günü yapılacak Kayseri spor maçının kadrosunda yer almayacağı yönünde bilgiler var.

NEOM SPOR KULÜBÜ’NÜN HİKAYESİ

Henüz kurulma aşamasındaki Neom Spor Kulübü, Suudi Arabistan futbol tarihinde ilginç bir hikâyeye sahip. 2023’te el değiştiren ve daha önce Al-Suqoor adıyla bilinen kulüp, Nisan ayında Suudi Pro Lig’e yükselerek tarihi bir başarı gösterdi. Bu sezon ligdeki maçlarını Tebük şehrindeki Kral Halid Stadyumu’nda oynayan takım, 2030’ların başında Kızıldeniz kıyısındaki yeni kurulacak tartışmalı şehir Neom’a taşınmayı planlıyor. Neom, mevcut sakinlerinin zorla yerinden edilmesi ve işçilerin çalışma koşulları yüzünden eleştiriliyor. Suudi hükümeti ve Neom projesi yetkilileri bu iddialara ilişkin soruları yanıtlamıyor. Bazı çevreler, Suudi Arabistan’ı büyük spor yatırımları ile insan hakları ihlallerinin üzerini örtmeye çalışmakla suçluyor.

KULÜBÜN HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ

Neom SC’nin arkasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) bulunuyor. Bu fon, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’ın da sahibidir ve Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad gibi büyük kulüpleri desteklemektedir. Neom’un hedefleri arasında önümüzdeki sezon ligde ilk üçe girmek, ardından Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almak var. Takım, bu iddialarını desteklemek için Lyon’dan Fransız hücum oyuncusu Alexandre Lacazette’i kadrosuna katmış durumda. Ayrıca Fransa’nın Nantes takımından Nathan Zézé’ye 20 milyon euro, Nice’ten Marcin Bulka’ya 15 milyon euro ve Lyon’dan Saïd Benrahma’ya 12 milyon euro harcadı. Kulübün kaptanlığı ise Suudi milli takımının da kaptanı olan Salman Al-Faraj tarafından yürütülüyor.

NEOM PROJESİ VE İKİZİ

Neom projesinin temelleri, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2017 yılında Kızıldeniz kıyısında inşa edilecek şehir projesini duyurmasıyla atıldı. Projenin merkezinde 170 kilometre uzunluğunda, düz bir hat halinde planlanan “The Line” bulunuyor. Bu şehirde yapay zekanın her şeyi izlemesi ve dokuz milyon vatandaşın ihtiyaçlarını tahmin ederek karşılaması bekleniyor. Neom, Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği başvurusunda da önemli bir rol oynayacak. Adaylık dosyasına göre, stadyumlardan biri bu bölgede kurulacak.

TARTIŞMALAR VE İNSAN HAKLARI KONULARI

Neom projesi insan hakları ihlalleri gibi konularla bağlantılı olarak tartışmalara neden oluyor. Proje kapsamında 60 bin işçi çalışmakta, çoğunluğu yabancı kökenli. İnsan hakları örgütleri, iş koşulları, sözleşmeler ve güvenlik konusunda kaygılar taşıyor. Aynı zamanda bölgede yaşayan köylü ve kabilelerin zorla tahliye edildiğine dair haberler mevcut. Hükümetin açıklamalarına göre, 6 binden fazla kişi evlerini boşaltıp başka bir yere taşınmış. Ancak İngiltere’deki insan hakları kuruluşu ALQST’nin tahminlerine göre bu sayı çok daha yüksek. Tüm bu tartışmalara rağmen, uzun vadede Neom’da dokuz milyon kişinin yaşaması hedefleniyor. Bin Selman, Neom’un inşa edileceği yeri “boş bir tuval” olarak tanımladı. 500 milyar dolar değerindeki proje, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun bir parçası olarak görülüyor. Amaç, Suudi ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak.