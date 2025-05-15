Spor Dostu Kampüs Ödülü Atatürk Üniversitesine Verildi

SPOR DOSTU KAMPÜS PROJESİ GEREKEN BİR ÖNEM TAŞIYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan “Spor Dostu Kampüs” projesi doğrultusunda, üniversitelerde spor kültürünü özendiren ve bu alanda örnek çalışmalar yürüten yükseköğretim kurumları ödüllendirildi. Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı törende, Atatürk Üniversitesi de “Spor Dostu Kampüs Sertifikası” almak üzere ödüllendirilen üniversiteler arasında yer aldı. Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sertifikasını Bakan Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ve Bilal Erdoğan’ın elinden aldı.

SPORUN ROLÜNÜ VURGULAYAN AÇIKLAMALAR

Törende açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerde spor ve fiziksel aktivite imkanlarının artırılmasının önemi üzerinde durarak, “Obeziteyle mücadelede sporun önemi giderek artıyor. Üniversitelerimizin bu noktada öncü rol üstlenmesini, gençlerimize hareketli ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak için daha fazla imkan sunmalarını arzuluyoruz. Türkiye, spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Üniversitelerimiz de bu dönüşümün önemli bir parçası. Bugün ödül alan üniversitelerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yalnızca akademik gelişimle değil, aynı zamanda fiziksel ve sosyal gelişimle de öğrencileri hayata hazırlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Özvar, “Dijitalleşmenin getirdiği hareketsizlik, ekran bağımlılığı gibi sorunlar gençlerimizin sağlığını tehdit ediyor. Bu noktada üniversitelerimize düşen sorumluluk büyük. ‘Spor Dostu Kampüs’ vizyonu, öğrencilerinin hem beden hem de ruh sağlığını destekleyen bir eğitim modeli sunuyor.” ifadesini kullandı.

SPORUN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Programda bir değerlendirme yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitelerde sporun sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal olgunlaşma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, “Gençlerin beden, zihin ve ruh sağlığı açısından dengeli bireyler olarak yetişmesinde spor belirleyici bir rol oynuyor.” dedi. “Spor Dostu Kampüs” projelerinin üniversite yaşamını daha nitelikli ve sağlıklı kıldığını belirten Erdoğan, YÖK’ü ve projeye katkı sunan tüm üniversiteleri tebrik etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN SPOR KÜLTÜRÜNE DESTEK

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Spor Dostu Kampüs Sertifikası” alma gururunu ifade ederek, üniversitenin spor altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin fiziksel aktivitelere erişimini kolaylaştırmak için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Hacımüftüoğlu, “Üniversite olarak sporun; bireylerin fiziksel sağlığı kadar ruh sağlığına da olumlu katkı sağladığını biliyor ve bu doğrultuda kampüs genelinde spor ve hareketli yaşamı teşvik eden projeler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını verimli geçirebileceği yürüyüş yolları, spor sahaları, açık hava egzersiz alanları gibi imkanları hizmete sunduk.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu ödülün spor kültürünü üniversite içinde yaygınlaştırmak adına teşvik edici olduğuna inandığını belirtti.

SPOR DOSTU ÜNİVERSİTELER GELECEKTE TERCİHLERDE OLACAK

Tören sonunda yapılan açıklamalarda, 2025 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda “Spor Dostu Kampüs” unvanını kazanan üniversitelerin isminin yer alacağı duyuruldu. Böylelikle aday öğrencilerin üniversitelerin spor altyapısını ve sağlıklı yaşam vizyonunu göz önünde bulundurarak tercih yapmaları sağlanacak. Spor Dostu Kampüs Sertifikası; strateji ve yönetim, altyapı ve tesisler, etkinlikler ve katılım, paydaşlarla iş birliği, sağlık hizmetleri ve geleneksel spor kültürü gibi 45 ayrı kriter doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle veriliyor. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi, çok yönlü spor yaklaşımıyla örnek gösterilen üniversiteler arasında yer elde etti.