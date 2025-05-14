Spor Dostu Kampüs Sertifikası Rize’de Verildi

YÖK’ÜN SPOR DOSTU KAMPÜS PROJESİ SERTİFİKA TAKDİM TÖRENİ

Rize’de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni gerçekleştirildi. Tören, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) konferans salonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Erol Özvar, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve birçok üniversite rektörünün katılımıyla yapıldı. Etkinlikte toplamda 47 üniversiteye Spor Dostu Kampüs Sertifikası verildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK’IN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Türkiye’deki büyük tesis devrimine dikkat çekerek, “Üniversitelerin hareketlenmesi, enerji dolu olması bizleri gururlandırıyor” ifadesini kullandı. Daha önce Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi’nde başlayan bu sürecin önemini vurgulayan Bak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünün gençler için kritik olduğunu belirtti. Türkiye genelinde yapılan spor tesisleri yatırımlarının devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Bak, “Daha rekabetçi daha aktif bir üniversite ligi bekliyoruz” dedi. Ayrıca, vakıf üniversitelerine geçen milli sporcuların sayısını da kaydederek sporun üniversitelerde bir yaşam tarzı haline gelmesini istediklerini aktardı.

EROL ÖZVAR’DAN DEĞERLENDİRME

YÖK Başkanı Erol Özvar, projenin bu yılki değerlendirme sürecinin 45 kriter üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Toplam 208 üniversiteden 83 üniversitenin 98 kampüsünün Spor Dostu Kampüs unvanı almak için başvurduğunu belirten Özvar, 66 üniversitenin 77 kampüsünün başarılı bir inceleme sonucunda unvanı almaya hak kazandığını söyledi. Ayrıca, üniversitelerin 3 yılda bir yeniden rapor hazırlayarak sürdürülebilirliği sağlamak zorunda olduğunu belirtti. Özvar, bu unvanın sadece bir ödül değil, aynı zamanda sistematik bir kalite güvence sürecinin de ürünü olduğunu aktardı.

BİLAL ERDOĞAN’IN Hedefleri

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, üniversitelerin spor alanında rekabetçi hale gelmesinin önemine değindi. Erdoğan, “İnşallah Türkiye’deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüsü olur” diyerek Türkiye genelinde lisanslı sporcu sayısının artmasının hedeflendiğini ifade etti. Uluslararası müsabakalarda Türkiye’nin madalya sayısının artması için bu çalışma ve çabaların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu başarıların ülke için hayırlı olmasını diledi.